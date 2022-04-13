Вашингтон, 13 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Модель Хейли Бибер, жена исполнителя Джастина Бибера, ответила на критику в свой адрес со стороны поклонников певицы Селены Гомес. Об этом 13 апреля пишет Page Six.

Скриншот YouTube Джастин Бибер

Как отмечает издание, Бибер попросила недоброжелателей «оставить её в покое» и перестать оставлять негативные комментарии под любой её публикацией. «Прошло достаточно времени. Я занимаюсь своими делами. Я ничего не делаю, ничего не говорю… Я умоляю вас. Действительно. Это моя единственная просьба. Будьте жалкими где-нибудь в другом месте, пожалуйста», — высказалась модель.

ИА REGNUM напоминает, что Джастин Бибер состоял в отношениях с Селеной Гомес в период с 2010 по 2015 год. После расставания с певицей Бибер начал встречаться с Хейли Бибер — позже он ненадолго вернулся к Гомес, однако вновь разошёлся с ней ради романа с будущей женой.