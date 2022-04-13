Уфа, , 11:07 — REGNUM Отставка депутата совета городского округа Уфа V созыва Эльзы Акчулпановой принята на 13-м заседании городского совета Уфы. Об этом 13 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Удостоверение депутата Bloknot-volgodonsk.ru

Сообщается, что в совет поступило заявление от Акчулпановой о досрочном прекращении полномочий депутата совета.

Решение было одобрено в соответствии со статьей 26 Устава городского округа, за него проголосовали 34 депутата.

«Решение принято», — сообщил председатель горсовета Уфы Марат Васимов.

Ранее сообщалось о том, что Акчулпанова вошла в состав V созыва совета городского округа Уфы в сентябре 2021 года от политической партии «Единая Россия».