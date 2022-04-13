Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM Проект модернизации трамвайной сети Ростова-на-Дону, отложенный из-за внешнего санкционного давления и переориентации финансирования, вновь стал темой для обсуждения. Вопросы развития этого вида транспорта подняли в Москве донской губернатор Василий Голубев и вице-премьер России – глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Трамвай в Ростове-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Донские власти направили 1 апреля в министерство транспорта России заявку на финансирование проекта в рамках программы по обновлению инфраструктуры и подвижных составов городского общественного транспорта. Губернатор обратился к Дмитрию Григоренко с просьбой о поддержке инициативы. Приступить к модернизации трамвайной сети Ростова-на-Дону в случае положительного решения власти смогут в 2023 году.

«С учетом большой значимости проекта для Ростовской области прошу правительственную комиссию поддержать инфраструктурный проект, который направлен на комплексное развитие городского наземного электротранспорта, и будет реализован на основе концессионного соглашения», — сказал Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в рамках запланированной, но отложенной модернизации трамвайного сообщения в Ростове-на-Дону могут построить эстакаду. С таким предложением ранее выступил донской губернатор. По его словам, проект модернизации трамвайной сети в Ростове-на-Дону, несмотря на возникшие сложности, будет реализован. Изменится лишь механизм его воплощения.

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