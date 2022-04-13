Берлин, 13 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В случае введения запрета властями ФРГ на поставки российского природного газа, немецкое производство бумаги фактически будет остановлено. Об этом 13 апреля заявил гендиректор отраслевой ассоциации Die Papierindustrie Александр фон Райбниц, его слова приводит агентство DPA.

Бумага

«Газовое эмбарго фактически означало бы остановку производства бумажной промышленности по всей стране», — сказал он.

Также фон Райбниц уточнил, что в результате этого были бы затронуты производство упаковки для продуктов питания и лекарств, гигиенической бумаги для медицины, ухода и для дома, а также фильтров и бумаги для печатной продукции.

При этом фон Райбниц добавил, что в данный момент только 15% из 26 необходимых ежегодно тераватт-часов, которые вырабатываются с помощью природного газа, можно заменить к будущей зиме на другие источники.

Отметим, в настоящее время в Германии на фоне отказа властей страны от пластика из-за новой экологической политики растет спрос на бумагу.