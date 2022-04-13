Петропавловск-Камчатский, , 11:01 — REGNUM На Камчатке прокуратура выявила завышения предельно допустимых надбавок к ценам на продукты питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом ведомстве.

Хлеб

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В Елизове цены на хлеб были завышены на 27,5%, а на молоко сразу на 30%.

В посёлке Октябрьский Усть-Большерецкого района стоимость хлеба была недопустимо завышена на 2,4%.

Сотрудники прокуратуры внесли представления, после которых нарушения порядка ценообразования были устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии перестали фиксировать факты необоснованного роста цен. Об этом заявил 13 апреля глава республики Айсен Николаев.