Донецк, 13 апреля 2022, 11:02 — REGNUM Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили 85 украинских националистов, один танк и две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.