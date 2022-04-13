Донецк, 13 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили 85 украинских националистов, один танк и две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 85 украинских националистов, один танк, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», два бронированных и три грузовых транспортных средства. Захвачены две БМП, одна самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», четыре 120-миллиметровых минометов и три грузовых транспортных средства с боеприпасами», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.