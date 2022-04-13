Донецк, 13 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Гольмовского в ДНР. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 10:00 с украинских позиций в населённом пункте Кодема был открыт огонь по Гольмовскому. Всего выпущено 12 снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее войска Украины совершили обстрел Ясиноватой с применением «Града».