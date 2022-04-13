Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Кризис в отношениях Вашингтона с его традиционными партнёрами на Ближнем Востоке становится всё более явным и наводит на определённые мысли. Об этом в статье для Foreign Policy написал колумнист издания и политолог Стивен Кук.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, очевиднее всего охлаждение отношений США с Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Недавно власти этих стран проигнорировали звонки президента США Джозефа Байдена, пытавшегося попросить ближневосточные государства увеличить добычу нефти, что говорит об их недоверии к заявлениям Вашингтона по поводу обеспечения их безопасности.

Кроме того, указывает автор публикации, Израиль открыто заявляет о намерении игнорировать любые договорённости с Ираном по ядерной программе. В свою очередь Египет закупает современное вооружение у России и не занимает определённой позиции по вопросу Китая, добавил Кук.

Политолог отмечает, что отношения Вашингтона со странами Ближнего Востока устарели.

«Похоже, что Соединённые Штаты и их союзники в регионе подошли к тому моменту, когда их интересы больше не совпадают. Официальные лица в Вашингтоне и других ближневосточных столицах могли бы перестроить отношения, исходя из новых ориентиров», — пишет колумнист.

Однако предлагаемые США цели — противодействие Китаю и России или же интеграция Ирана в регионе — не интересуют страны Ближнего Востока, подчеркнул Кук.

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Политолог также казал на происходящие «странные сдвиги», такие как пассивная поддержка ближневосточными партнёрами США России и отстаивание ими своих связей с Китаем.

«Возможно, более точным термином для характеристики этих сдвигов является «мрачные симптомы», предвещающие гибель американского миропорядка, построенного после Второй мировой войны, и неопределённость в отношении того, что будет дальше», — подчеркнул Кук.