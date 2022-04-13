Ла-Пас, 13 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Министр правительства Боливии Эдуардо дель Кастильо заверил 12 апреля, что его ведомство примет решительные меры в отношении расследований преступлений, связанных с наркоторговлей, после публикации аудиозаписей, подтверждающих связи боливийских полицейских с наркоторговцами. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

(сс) Matthew Straubmuller Полиция Боливии

«Нам необходимо преобразовать полицию, чтобы обеспечить лучшее выполнение обязанностей по защите населения», — заявил министр.

Расследование в отношении полицейских органов началось после того, как бывший президент страны Эво Моралес обнародовал доказательства сговора полиции с наркоторговцами.

Спустя 48 часов после публикации глава специального подразделения по борьбе с оборотом наркотиков Хосе Мария Веласко был уволен, а министр правительства приказал проверить на детекторе лжи 100% сотрудников подразделения и уволить тех, кто не пройдёт проверку.