Москва, 13 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Украина вполне способна создать установки по обогащению урана и по переработке ядерного топлива. У страны есть серьёзная научно-производственная база для создания ракетных вооружений, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Shmuliko Площадь Свободы. Харьков

Он напомнил, что физико-технический институт в Харькове входил в число организаций, которые стояли у истоков советской ядерной программы. Институт активно работал по этой программе вплоть до распада СССР, его «наработки и технологии остались».

«Для Украины как технически развитого государства создание установок по обогащению урана и по переработке ядерного топлива не является непреодолимой задачей», — сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, после распада СССР ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Взамен ядерные державы обязались гарантировать Украине безопасность.

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