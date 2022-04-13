Екатеринбург, 13 апреля 2022, 10:57 — REGNUM На Урале сотрудники правоохранительных органов ищут фигуранта уголовного дела об особо тяжком преступлении. Об этом сообщает старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

Розыск!
Розыск!
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По данным издания «КП-Екатеринбург», жителя Пермского края доставили из СИЗО на допрос в Следственный комитет. Но он сбежал с допроса.

По данным Шульги, беглецу 36 лет. Он худощавого телосложения, ростом 190 см., при ходьбе хромает; волос на голове нет.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых просит всех, кто знает местонахождение этого лица, сообщить в полицию.