Москва, , 10:57 — REGNUM Инфляционный отчет из США ожидаемо привнес дополнительный всплеск волатильности на фондовые рынки, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовая биржа geralt

«В марте потребительские цены выросли 8,5% г/г, превысив прогноз на уровне 8,4% и заметно ускорившись в сравнении с предыдущим значением в 7,9%. Месячный показатель совпал с ожиданиями на отметке 1,2%.

Тем временем базовый CPI, который не учитывает продовольствие и энергию, составил 0,3% м/м и 6,5% г/г, не дотянув до прогноза на уровне 0,5% и 6,6% соответственно. Причем в месячном выражении индекс замедлил рост с 0,5%.

Именно в ответ на этот показатель в качестве первоначальной реакции на релиз доллар в моменте отступил по всему спектру рынка, но лишь для того, чтобы взять разгон перед новым рывком к свежим двухлетним максимумам за пределами уровня 100.

Индекс USD подскочил к 100,43, а сегодня уже передвинул вершину до 100,45. После прохождения отметки 100,56 USD приступит к тестированию уже апрельских максимумов 2020 года.

Изначальная реакция «американца» на релиз отражает появление первых признаков достижения пика инфляции, тем более что замедление показал показатель без учета волатильных энергоносителей, которые еще недавно покоряли рекордные максимумы, а теперь стабильны на более скромных уровнях, хотя и остаются высокими. В формировании пика CPI в марте уверены эксперты Goldman и JP Morgan, имея в виду базовую инфляцию.

Впрочем, учитывая растущую геополитическую напряженность и неопределенность с поставками российских энергоносителей в сочетании с грядущим сезонным ростом спроса на бензин в Штатах, есть довольно высокая вероятность нового скачка нефти если не к прежним вершинам, то к более высоким уровням над отметкой $100.

В качестве реакции на отчет, чиновник ФРС США Буллард сегодня заявил, что нейтральной политики, которая способна лишь сдержать повышательное давление на цены, недостаточно для оказания давления на инфляцию.

Более того, представитель Центробанка подчеркнул, что последние данные по CPI служат призывом к более решительным мерам банка. После комментариев Булларда рыночные ожидания по ставкам взлетели еще выше, теперь предполагая совокупное повышение стоимости кредитования на 3% к началу III квартала.

Судя по динамике котировок, доллар солидарен с ястребиным тоном Булларда, надеясь на аналогичные сигналы от прочих представителей Центробанка.

Поступающая статистика из США теперь будет оцениваться участниками рынка еще более тщательно, хотя сомнений в 0,5%-ном повышении ставки в мае уже практически не осталось.

Поскольку такой сценарий уже почти на 100% учтен в текущих ценах, любой медвежий сигнал доллар, вероятно, будет отыгрывать довольно чувствительно, особенно в условиях перекупленности.

14 апреля выйдут данные по розничным продажам, которые, как ожидается, выросли в марте с 0,3% до 0,6% в месячном исчислении.

Если результат окажется заметно хуже ожиданий из-за спада активности потребителей, это станет лишь поводом для локальной фиксации прибыли по длинным долларовым позициям, но уже не окажет заметного влияния на ожидания по ставкам ФРС США», — пояснил эксперт.

Читайте также: Фьючерсные торги на сырую нефть завершились ростом на Шанхайской бирже