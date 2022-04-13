Бандар-Лампунг, Индонезия, 13 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Тысячи индонезийских студентов вышли на улицы в провинции Лампунг в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

OpenClipart-Vectors Протест

Около пяти тысяч человек собрались у здания местного парламента, выступая против повышения цен на ряд основных товаров, включая растительное масло.

«Наше внимание по-прежнему сосредоточено на экономических вопросах, аграрных конфликтах, а также на стабилизации цен на основные товары», — заявил один из участников демонстрации.

К зданию местного парламента направлены более тысячи сотрудников полиции и военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии задержали два иностранных судна под флагом Малайзии.