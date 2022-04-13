Миннеаполис, США, , 10:56 — REGNUM «Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:104.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Пол Джордж, на счету которого 34 очка. В составе «Миннесоты» форвард Энтони Эдвардс набрал 30 очков.

Таким образом, «Миннесота» вышла в плей-офф НБА. «Клипперс» сыграют с победителем матча «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сан-Антонио Спёрз» за право выйти в плей-офф.

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