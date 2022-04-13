Санкт-Петербург, 13 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали законопроект о выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке из-за низких доходов. Предложение рассмотрели 13 апреля на очередном заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

В Заксобрании в первом чтении рассмотрели внесенный губернатором проект о внесении изменений в «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», о котором рассказал представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко.

«Данный законопроект принимается для того, чтобы обеспечить благополучие наших семей, в частности, детей до 17 лет. Как мы знаем сегодня гарантированы выплаты детям от ноля до трёх лет, семи лет. В соответствие с данным законопроектом (семьи) получат возможность дополнительной поддержки от нашего города и федерального правительства», — сообщил Сухенко.

Такие выплаты будут распространяться примерно на 37 тыс. петербургских детей. При этом всего в Петербурге насчитывается порядка 446 тыс. несовершеннолетних. Материальная помощь привнесёт социальную стабильность и комфортные условия существования семьям города, отметил Сухенко.

Воспользоваться новой возможностью смогут с семьи со средним душевым доходом ниже прожиточного минимума. Сумма выплат составит от 50% до 100% от прожиточного минимума ребёнка, который сегодня составляет 12 765 рублей. Для получения средств можно будет обратиться в МФЦ или на портал Госуслуг.

Общая сумма бюджетных средств на предоставление помощи составляет 3,4 млрд рублей, где 2,7 млрд выделят из бюджета Петербурга, а 700 млн поступят из Пенсионного фонда РФ.

По итогам рассмотрения законопроекта за его принятие проголосовали 49 депутатов, никто из парламентариев не воздержались и не выступил против.