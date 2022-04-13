Воронеж, , 10:55 — REGNUM Житель Воронежа предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей приёмной матери. Об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Убийство mosaic36

По данным следствия, днём 23 января в подъезде одного из домов на площади Ленина Воронежа 20-летний обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил кухонным ножом в область грудной клетки 69-летней приёмной матери. Причиной стал длительный конфликт на бытовой почве.

Супруг женщины, который стал очевидцем произошедшего, вызвал скорую и полицию. Сам нападавший скрылся. Пострадавшая позже скончалась в больнице.

Подозреваемого позже удалось задержать, суда он ожидает под стражей. Мужчина на этапе следствия полностью признал вину в совершении преступления.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего отправится в суд.