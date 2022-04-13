Оренбург, 13 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум.

Wallspaper.ru Выстрел из ружья

В Оренбурге полиция установила личность и местонахождение мужчины, который устроил стрельбу во дворе дома по улице Восточной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Напомним, инцидент произошел 8 апреля. Между двумя мужчинами произошел словесный конфликт. Один из участников ссоры сходил домой и вернулся с ружьем. Он произвел выстрел в землю и скрылся.

Полицейские установили личность стрелка. При доставлении в отдел полиции при нем находился карабин ОП СКС, из которого он стрелял на улице, а также 53 патрона к нему. В ходе обысков по месту жительства оренбуржца обнаружили и изъяли гладкоствольное ружье, винтовка, газовый пистолет, патроны и холодное клинковое оружие. На все единицы оружия у 37-летнего горожанина имеются разрешения.

В настоящее время в отношении стрелка возбуждено административное по части 4 статьи 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, хранения, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему».