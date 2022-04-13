Луганск, 13 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Потери украинских войск в Луганской Народной Республике за сутки составили 135 человек. Об этом 13 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.

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В милиции рассказали, что противник в ходе боестолкновений понёс потери в живой силе и технике. Всего потери составили 135 человек личного состава, 15 БТР, 20 единиц автотехники.

При этом украинские войска продолжили обстрел гражданских объектов ЛНР, в результате них пострадал мирный житель 1971 года рождения.