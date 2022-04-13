Псков, , 11:08 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал «очень странной» ситуацию с трансграничными автотранспортными перевозками после введения пятого пакета санкций Евросоюза в отношении России. Этот пакет содержит запрет на работу на территории ЕС российских и белорусских автотранспортных грузоперевозчиков.

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Как сообщает ГТРК «Псков», на границах с Латвией и Эстонией в Псковской области собрались многокилометровые очереди российских грузовиков, которые теперь не могут въехать в ЕС. Власти региона по мере сил обеспечивают водителей необходимыми бытовыми условиями.

«Ситуация очень странная, логики нет, потому что обещали, что определённые группы товаров, в том числе лекарственные препараты, продовольствие и целый ряд других, они этими санкциями облагаться не будут, на сегодняшний день мы видим, что это не так. При том, что калининградское направление обслуживается — со свойственной медленностью, но тем не менее обслуживается. И проблема заключается в том, что перевозчики на российских номерах в эти страны больше проехать не могут. Конечно, это связано с неисполнением контрактов. Где-то и продукция будет портиться, если речь о пищевой промышленности. Но я знаю, что часть наших производителей пользуется услугами ряда европейских компаний, на которые эти санкции не распространяются», — заявил Михаил Ведерников в интервью ГТРК.

Он выразил надежду, что федеральное правительство при принятии ответных мер в отношении Евросоюза будет учитывать создавшуюся ситуацию.

По словам губернатора, главная проблема для всех российских участников внешнеэкономической деятельности — это смена логистических цепочек.

«Это сложный, непростой процесс, он не такой удобный. Он будет, безусловно, несколько дороже, но понимание, как эти цепочки перестроить есть, в этом направлении мы двигаемся. Единственное, что это займет какое-то время. Безусловно, это может вызвать рост цен, но в этой части нужно смотреть, насколько он будет объективный», — отметил Ведерников.

Если рост будет объективным, то на региональном и федеральном уровне могут быть рассмотрены меры поддержки отечественных производителей, для того, чтобы «что-то компенсировать, и на конечной цене продукта это не сказалось в сторону увеличения», заметил губернатор Псковской области.

«Новые условия непростые, но логистика уже перестраивается. Шаг за шагом экономика будет адаптироваться и к этим вызовам», — добавил Ведерников в своём Telegram-канале