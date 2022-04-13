Нью-Йорк, США, , 10:51 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:108.

Кайри Ирвинг Nba.com

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, на счету которого дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов. В составе «Кливленда» разыгрывающий Дариус Гарленд набрал 34 очка

Таким образом, «Бруклин» вышел в плей-офф НБА. «Кливленд» сыграет с победителем матча «Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс» за право выйти в плей-офф.

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