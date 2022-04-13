Балаково, Саратовская область, , 11:02 — REGNUM Доследственная проверка организована после размещенной информации в интернете о периодическом насилии со стороны сверстников в одном из образовательных учреждений Саратовской области. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Следователь Sledcom.ru

Согласно публикации, в образовательном учреждении Балаковского района трое детей подвергаются периодическому насилию со стороны сверстников. В апреле в результате причинения телесных повреждений школьниками дети были госпитализированы в медицинское учреждение.

ИА REGNUM напоминает, в одной из школ города Балаково избили троих учащихся, воспитываемых в приемной семье. Законные представители пожаловались на избиение детей и буллинг в образовательном учреждении. Приемные родители обеспокоены отношением к ребятам со стороны администрации и педагогов школы.

Читайте также: В саратовской школе избили троих детей из приёмной семьи