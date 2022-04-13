Богота, , 11:06 — REGNUM Организации гражданского общества Колумбии охарактеризовали 12 апреля выступление президента Ивана Дуке перед Советом безопасности ООН как вводящее в заблуждение. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Иван Дуке Policía Nacional de los colombianos

Несколько политических партий подвергли критике версию президента о реалиях страны. По их мнению, речь Дуке не отражала реальности выполнения Мирного соглашения 2016 о прекращении конфликта между Колумбийским правительством и силами FARC, с отчётом по которому тот и отправился в ООН.

Во время выступления Дуке всеми силами защищал существование в стране законности и мира, не раз подчеркивая успешную работу своей администрации и отвергая обвинения ООН в преследовании политических оппонентов и правозащитных организаций, а также в росте насилия и преступности.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Колумбии отчитается в ООН о проблемах с насилием