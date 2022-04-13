Ярославль, 13 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Бюджет Ярославля был вынужден взять кредит под 21% годовых, примерно в два раза больше, чем ранее. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля рассказал заместитель мэра — директор департамента финансов Андрей Данц.

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Общий долг города составляет 6,9 млрд рублей, большая часть этих средств — кредиты банков. Мэрия вынуждена регулярно перекредитовываться.

«На сегодня какая ситуация. У нас период «февраль–март» совпал с тем, что мы объявляли аукцион для перекредитовке, закончились годовые контракты, надо было перекредитоваться. Поэтому торги состоялись, здесь плотно работали со «Сбербанком», он как единственный вышел и поддержал. Ставка, естественно, Центрального банка плюс 1 процент. Тоже вышли на эти условия, потому что другие банки не заявлялись. Здесь такая поддержка «Сбербанка» существует. Контракты заключены, но хочу сказать — мы здесь объявляли на 1 миллиард рублей, полностью мы пока из них не выбрали», — рассказал заместитель мэра Ярославля Андрей Данц.

При этом по действующим кредитным договорам условия не пересматривались. Андрей Данц не назвал потери бюджета города в результате роста ставки рефинансирования.