Ростов-на-Дону, , 10:49 — REGNUM В Ростове-на-Дону выписали взрослых пациентов, пострадавших из-за порыва теплотрассы на улице Малиновского. Об этом 13 апреля в своём телеграм-канале написал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Палата Ugmk.com

«Сегодня из ожогового центра ГБСМП выписали последнего пациента, пострадавшего при порыве на улице Малиновского. Также к выписке готовится один ребёнок из городской больницы №20, второму — запланирована операция», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что порыв теплотрассы на улице Малиновского случился в ночь на 21 марта. Образовавшийся фонтан кипятка повредил окна в квартирах многоэтажного дома. Горячая вода хлынула в квартиры, в результате чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Людям перечислены единовременные выплаты в качестве возмещения морального ущерба. В ближайшее время начнутся выплаты компенсаций материального ущерба.

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