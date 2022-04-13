Ульяновск, 13 апреля 2022, 10:48 — REGNUM В Ульяновской области открыт клещевой «сезон»: есть первый пострадавший от присасывания паразита. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.
По информации ведомства, в марте ведомство начало мониторинг ситуации за инфекциями, передающимися клещами. По данным на 12 апреля, на территории Ульяновской области зарегистрирован один случай присасывания клеща, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано.
Всего в 2022 году в регионе планируется провести акарицидные обработки на территории на 790 гектаров – столько же, сколько было в 2021 года.
Кроме того, в настоящее время привиты от клещевого вирусного энцефалита 736 человек, в том числе 394 ребёнка. Вакцинация проводится за счёт собственных средств.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 11 марта по 23 августа 2021 года исследовано 2034 клеща, в том числе 1114 сняты с людей. В результате у 27 паразитов выявлен клещевой вирусный энцефалит, у 47 — боррелий.
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