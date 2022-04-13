Ульяновск, 13 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области открыт клещевой «сезон»: есть первый пострадавший от присасывания паразита. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

По информации ведомства, в марте ведомство начало мониторинг ситуации за инфекциями, передающимися клещами. По данным на 12 апреля, на территории Ульяновской области зарегистрирован один случай присасывания клеща, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Всего в 2022 году в регионе планируется провести акарицидные обработки на территории на 790 гектаров – столько же, сколько было в 2021 года.

Кроме того, в настоящее время привиты от клещевого вирусного энцефалита 736 человек, в том числе 394 ребёнка. Вакцинация проводится за счёт собственных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 11 марта по 23 августа 2021 года исследовано 2034 клеща, в том числе 1114 сняты с людей. В результате у 27 паразитов выявлен клещевой вирусный энцефалит, у 47 — боррелий.