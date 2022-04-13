Ставрополь, , 10:47 — REGNUM В теплицах Ставропольского края с начала 2022 года было произведено свыше 24 тыс. тонн овощей томатов и огурцов. Их качество не уступает импортной продукции, отметили в краевом минсельхозе. Помимо томатов и огурцов, в теплицах края было произведено с начала 2022 года около 97 тонн другой продукции. Тепличные хозяйства Ставрополья активно участвуют в борьбе за продовольственную независимость России от импорта.

Так, продукция одного из передовиков овощеводства — компании «Овощи Ставрополья», которая находится в Кировском округе, отмечена наградами на международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо-2022». Сорт томатов «Делишер», представленный компанией, завоевал золотую медаль в номинации «Лучший продукт».

«На Ставрополье активно развивается производство овощей закрытого грунта. Круглогодичное производство свежих томатов, огурцов обеспечивают сельхозтоваропроизводители, основные мощности которых сосредоточены в Предгорном, Кировском и Изобильненском округах. Все они вносят значительный вклад в продовольственную безопасность, обеспечивая население отечественной продукцией», — цитирует ГТРК «Ставрополье» первый заместителя главы минсельхоза Елену Тамбовцеву.