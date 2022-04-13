Волгоград, 13 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Виновным в мошенничестве в особо крупном размере признан 55-летний ранее судимый житель города Видное Московской области – мужчина пообещал коммерсанту из Волгограда поддержать его бизнес по разведению осетровых видов рыб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе волгоградской прокуратуры.

Sharipov.A Осетры

Злоумышленник с мая 2017 года по июль 2021 года убеждал своего знакомого индивидуального предпринимателя передавать ему деньги для «содействия в получении банковской гарантии». В итоге коммерсант передал в залог свою производственную базу, автомобиль, продал жилой дом, а также отдал «помощнику» катер с навесным мотором и ювелирные украшения, в общей сложности сумма ущерба превысила 11 млн рублей. Лишившись практически всего имущества, волгоградец так и не получил обещанной поддержки – мошенник потратил все средства на собственные нужды.

На судебном заседании злоумышленник признал свою вину. Ворошиловский районный суд Волгограда 12 апреля назначил мужчине четыре года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил исковые требования потерпевшего о взыскании с виновного суммы причинённого ущерба.

Приговор ещё не вступил в законную силу.