Краснодар, , 10:46 — REGNUM Скаковой сезон стартует в Краснодарском крае с 16 апреля, сообщили в пресс-службе администрации региона. Сезон откроется скачками на ипподроме в Павловском районе.

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Как уточнил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, в 2022 году в регионе запланировано 23 скаковых дня на двух ипподромах. Первый скаковой день стартует 16 апреля на ипподроме в станице Павловской, второй – 30 апреля – в Краснодаре

«В 2022 году на испытания племенных лошадей предусмотрено 47,5 млн рублей. Также крупные предприятия, небольшие организации и КФХ, занимающиеся разведением племенных лошадей могут получить субсидии в рамках поддержки племенного животноводства», — уточнил Андрей Коробка.

Полное расписание скакового сезона 2022 года размещено на сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.