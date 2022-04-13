Биробиджан, 13 апреля 2022, 10:51 — REGNUM Фабрика «Росток» по производству обуви в Биробиджане отказалась от использования материалов, которые привозят из-за границы. Была проведена тщательная работа по поиску аналогов российского производства, сообщило ИА ЕАОMedia.
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Он уверен, что проблем со сбытом у фабрики не возникнут и намерен наращивать объёмы производства продукции. В рамках регионального конкурса «Лидеры качества ЕАО» компания разработала новую коллекцию обуви. Продукцию предприятия поставляют во все регионы Дальнего Востока. Это единственное в ДФО обувное производство с полным циклом.
Как сообщало ИА REGNUM, предприятие по производству трикотажных изделий «Виктория» в Еврейской автономии намерено расширять линию производства. Разрабатывается новый бренд одежды для молодёжи. На фабрике намерены провести реновацию, проект уже готов.