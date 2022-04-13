Биробиджан, 13 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Фабрика «Росток» по производству обуви в Биробиджане отказалась от использования материалов, которые привозят из-за границы. Была проведена тщательная работа по поиску аналогов российского производства, сообщило ИА ЕАОMedia.

Cap.ru Обувь повышенной прочности

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«С сырьём на фабрике всё хорошо, мы оперативно сработали и закупили запас, которого хватит до конца года. Удалось решить вопрос и с импортной подошвой. Раньше мы работали с итальянскими материалами, и даже некоторая с виду российская продукция производилась на Украине, в Польше. Сейчас мы работаем с российскими поставщиками. Качественные натуральные материалы получаем с предприятий Рязани, Ярославля, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. Подошву для сапог и туфель присылают из Москвы и Санкт-Петербурга. Есть варианты как для полной стопы, так и более спортивные, молодёжные», — отметил директор биробиджанской обувной фабрики «Росток» Кирилл Девятко.

Он уверен, что проблем со сбытом у фабрики не возникнут и намерен наращивать объёмы производства продукции. В рамках регионального конкурса «Лидеры качества ЕАО» компания разработала новую коллекцию обуви. Продукцию предприятия поставляют во все регионы Дальнего Востока. Это единственное в ДФО обувное производство с полным циклом.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятие по производству трикотажных изделий «Виктория» в Еврейской автономии намерено расширять линию производства. Разрабатывается новый бренд одежды для молодёжи. На фабрике намерены провести реновацию, проект уже готов.