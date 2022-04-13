Оренбург, 13 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Оренбурге 19-летний горожанин привлечен к административной ответственности за дискредитацию использования Вооружённых сил России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

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По данным ведомства, молодой человек вышел на одиночный пикет с плакатом с негативным содержанием. В отношении нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

По итогам рассмотрения дела суд назначил наказание. Оренбуржец оштрафован на 30 тыс. рублей.