Новосибирск, , 10:44 — REGNUM Новосибирская область получит дополнительные средства на поддержку промышленности. Об этом сообщил зампред Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он уточнил, что комиссия Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении в текущем году дополнительных 67 млн рублей на докапитализацию фонда развития промышленности области, таким образом в этом году региональный фонд получит 129 млн рублей.

Отмечается, что средства направят на поддержку предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, на докапитализацию фонда развития промышленности и на приобретение основного промышленного оборудования.