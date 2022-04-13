Новосибирск, 13 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Новосибирская область получит дополнительные средства на поддержку промышленности. Об этом сообщил зампред Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Он уточнил, что комиссия Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении в текущем году дополнительных 67 млн рублей на докапитализацию фонда развития промышленности области, таким образом в этом году региональный фонд получит 129 млн рублей.

Отмечается, что средства направят на поддержку предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, на докапитализацию фонда развития промышленности и на приобретение основного промышленного оборудования.