Донецк, , 10:43 — REGNUM Украинские вооруженные формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Гольмовского со стороны украинских бофевиков был зафиксирован в 10:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 12 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что за прошедшие 24 часа киевские боевики потеряли убитыми на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) 135 человек личного состава.