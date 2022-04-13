Донецк, 13 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Территория Донецкой Народной Республики 17 раз подверглась обстрелу украинских силовиков за минувшие сутки. Такие данные приводит 13 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что по территории республики было выпущено 116 единиц различных боеприпасов. В направлении Донецка стреляли из «Градов», применяли артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм. В направлении Горловки огонь вели из артиллерии калибра 122 мм.

Под огонь попали районы восьми населённых пунктов, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую. Данные поступили о двух погибших мирных жителях.

Как сообщало ИА REGNUM, за предшествующие сутки было зафиксировано 34 обстрела со стороны ВСУ.

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