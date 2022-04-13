Мадрид, , 10:43 — REGNUM Генеральный секретарь испанской «Народной партии» (Partido Popular) Кука Гамарра призвала главу правительства Педро Санчеса предстать перед Конгрессом, чтобы дать отчет по вопросам, затронутым во время его поездки в Марокко. Об этом пишет агентство EFE.

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В своём аккаунте в Twitter Гамарра вновь раскритиковала «поворот во внешней политике» Санчеса в отношении Западной Сахары и подчеркнула, что он сделал это «без поддержки Конгресса».

Ранее Педро Санчес заявил о поддержке инициативы Марокко по статусу Западной Сахары. Заявление вызвало резко негативную реакцию Алжира.