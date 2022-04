Сеул, , 10:41 — REGNUM Южнокорейский музыкант PSY (Пак Чжэ Сан), наиболее известный благодаря синглу Gangnam Style, вернется с новым материалом после пятилетнего перерыва. Об этом 12 апреля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Южнокорейский музыкант PSY Скриншот NME

44-летний музыкант анонсировал новый альбом под названием PSY 9th, который выйдет 29 апреля. Пак также поделился клипом из 2013 года, в котором он обсудил свой хит Gangnam Style. В нем он сказал, что его написание заняло около десяти лет и предположил, что следующий успех настигнет его в 2022 году.

Последний релиз PSY — альбом «Psy 8th 4X2=8» — был выпущен в мае 2017 года, в него вошли два лид-сингла I Luv It и New Face.

