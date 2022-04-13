Ла-Пас, 13 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Президент Боливии Луис Арсе заявил 12 апреля на церемонии сдачи социального жилья в Тарихе, что в случае, если местные власти будут избегать выполнения своих обязанностей и координации с региональными и государственными властями, то он станет работать напрямую с общественными организациями. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Елена Хованская ИА REGNUM Цветной район. Ла Пас, Боливия

Таким способом Арсе надеется решить проблему слабого самоуправления в боливийских муниципалитета: «Если органы самоуправления не захотят координировать свои действия с национальным правительством, мы всё равно продолжим работать для жителей Тарихи, но уже не через местные власти, а через общественные организации».

Арсе также добавил, что, несмотря на то, что он не контролирует правительство штата или мэрию города, у него есть желание продвигать крупные планы по индустриализации регионов на государственном уровне.