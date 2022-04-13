Грозный, , 10:42 — REGNUM Чеченские силовики в ходе спецоперации на Украине никак не могут встретить «чеченоговорящих шайтанов», но «час расплаты близок», заявил 13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Примечательно, что чеченоговорящие шайтаны всё никак не могут встретиться в огневом противостоянии с нашими бойцами. Их усиленно ищут чеченские воины и даже называют координаты своего местоположения в надежде, что проснётся совесть у шайтанов и они хоть как-то проявят себя», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он добавил, что «обязательно придёт момент истины, когда их призовут к ответу наши бойцы, как крыс, вытаскивая из нор».

«Час расплаты очень близок, шайтаны», — заключил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе более 1000 морпехов ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. Кадыров назвал их действия правильными.

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