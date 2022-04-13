Грозный, 13 апреля 2022, 10:42 — REGNUM Чеченские силовики в ходе спецоперации на Украине никак не могут встретить «чеченоговорящих шайтанов», но «час расплаты близок», заявил 13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он добавил, что «обязательно придёт момент истины, когда их призовут к ответу наши бойцы, как крыс, вытаскивая из нор».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе более 1000 морпехов ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. Кадыров назвал их действия правильными.
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