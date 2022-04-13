Москва, , 10:40 — REGNUM Два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск уничтожены за ночь в ходе военной спецоперации России. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 13 апреля на брифинге.

Украинский Ми-24 Ministry of Defense of Ukraine

Он уточнил, что склады находились в районах населённых пунктов Садовое и Чуднов (Житомирская область). Их поразили высокоточными ракетами морского и воздушного базирования.

«Также на военном аэродроме «Миргород» уничтожены четыре украинских вертолета – два Ми-24 и два Ми-8», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны также проинформировали об уничтожении ещё 693 военных целей на Украине.

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