Москва, 13 апреля 2022, 10:40 — REGNUM Два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск уничтожены за ночь в ходе военной спецоперации России. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 13 апреля на брифинге.
Он уточнил, что склады находились в районах населённых пунктов Садовое и Чуднов (Житомирская область). Их поразили высокоточными ракетами морского и воздушного базирования.
«Также на военном аэродроме «Миргород» уничтожены четыре украинских вертолета – два Ми-24 и два Ми-8», — добавил Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны также проинформировали об уничтожении ещё 693 военных целей на Украине.
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