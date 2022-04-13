Владивосток, , 10:44 — REGNUM В Приморье продолжается реализация программы по расселению жителей из аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Несмотря на подорожание бетона, строительство жилья в Приморье ведётся стабильно. К концу года в новых квартирах окажутся более 6 тыс. приморцев», — пояснили специалисты.

В 2022 году запланировано к сдаче 1 млн кв. метров жилья. С начала года сдано почти 200 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 354 человека переедут в новый дом из аварийного жилья в Самарской области.