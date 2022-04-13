Луганск, 13 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики потеряли убитыми на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) 135 человек личного состава. Об этом 13 апреля рассказал официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 135 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко уточнил, что также украинские формирования потеряли за это время 5 бронетранспортеров и 20 единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские ракетные войска и артиллерия поразили ещё 693 цели на Украине в рамках военной спецоперации.