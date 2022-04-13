Донецк, , 10:36 — REGNUM С начала эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 77 мирных жителей. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

В представительстве рассказали, что за 56 дней эскалации погибли 77 мирных жителей. За этот срок по объектам гражданской инфраструктуры украинские войска выпустили 20 тыс. боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки десять мирных жителей ДНР, раненые в результате украинских обстрелов, получили медицинскую помощь.