Якутск, 13 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Якутск идёт масштабный ремонт главного городского проспекта, центральная улица раскопана и представляет собой ямы и грязь. Работы идут на большом отрезке, и на нём не предусмотрено ни одного перехода для пешеходов, написал в своём телеграм-канале политолог и журналист республики Виталий Обедин.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дорог

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Ремонтируемый отрезок дороги разделяет магазины, парикмахерские, столовые, кинотеатр и банк, расположенные по разным сторонам улицы. Жители Якутска были вынуждены сами протоптать себе тропинку и вереницей переходят ремонтируемый участок по грязи. В одном месте почва обвалилась, и преодолеть путь можно только рискуя и держась за столб.

Виталий Обедин возмущён такой полосой препятствия для горожан. Он считает, что даже не обязательно было делать мостик, достаточно утрамбовать насыпь. Он обратился с просьбой к мэру города решить эту проблему.

«Всё, что сделали чиновники и дорожники – установили на выходе из котлована перегородки и сетки, затруднив процесс пересечения препятствия ещё больше. Горожан это, понятно не остановило. Обходить котлован – достаточно долго и далеко. И никто не позаботился о переходе. Полоса препятствий пересекается исключительно в обнимку с фонарным столбом. Женщины смешно вскрикивают, но ползут», — написал Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы уменьшить последствия временной блокировки главной городской транспортной артерии, администрацию Якутска переведут на новый режим работы. Предполагается, что это снизит напряжённость во время объезда улицы в час-пик.