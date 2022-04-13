Ванкувер, Канада, 13 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

(сс) 3dpete Талисман «Ванкувер Кэнакс»

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин забросил одну шайбу. Также отличились Бо Хорват, Элиас Петтерссон, Брэд Ричардсон и Куинн Хьюз.

В составе «Вегаса» точными бросками отметились Алек Мартинес, Майкл Амадио и Ши Теодор, оформивший дубль. Российский форвард Евгений Дадонов отдал одну голевую передачу.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 82 очка. «Вегас» идёт на девятом месте в Западной конференции с 85 очками.

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