Саратов, 13 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В большинстве муниципалитетов Саратовской области с 14 апреля возможно завершение отопительного сезона. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Pixabay.com Без отопления

Среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится выше +8 градусов. В большинстве муниципалитетов этот период истекает сегодня, приступить к отключению отопления можно будет в ближайшие дни, уточнил 13 апреля вице-губернатор.

При этом решение о завершении отопительного сезона в соответствии с действующим законодательством принимают органы местного самоуправления, издавая соответствующие распоряжения.

«После распоряжений муниципалитетов управляющие организации должны оперативно отключить отопление. По объектам социальной сферы такие вопросы должны решаться в индивидуальном порядке», — заключил Бусаргин.

В Саратове отопительный сезон начался с 27 сентября 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жители Саратова все чаще обращаются в городскую администрацию по вопросу завышенных сумм в платежках за отопление.

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