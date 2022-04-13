Ереван, , 10:30 — REGNUM Власти Армении намереваются в скорейшем времени подписать мирный договор с Азербайджаном. Об этом 13 апреля сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время заседания парламента страны.

Никол Пашинян primeminister.am

«Подписание мирного договора как можно скорее входит в наши планы», — сказал он.

При этом Пашинян добавил, что Ереван не питает иллюзий в данном вопросе, так как не исключается возможность того, что Баку будет пытаться завести переговоры в тупик и превратить их в повод для агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Армения потеряла убитыми 3825 человек.