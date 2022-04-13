На лечении остаются 1,7 тыс. кузбассовцев с коронавирусом
Кемерово, 13 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 13 апреля, на лечении находится 1701 пациент с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За прошедшие сутки был выявлен 121 носитель коронавируса. За это же время 182 человека выписаны с выздоровлением.
Всего в регионе зарегистрировано 159 642 случая заражения коронавирусом, 155 668 человек выписано, 2273 пациента скончались.