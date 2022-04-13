Кемерово, 13 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 13 апреля, на лечении находится 1701 пациент с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 121 носитель коронавируса. За это же время 182 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 159 642 случая заражения коронавирусом, 155 668 человек выписано, 2273 пациента скончались.